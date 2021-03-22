"Полюс" в 2020 году потратил на охрану природы 500 млн рублей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Крупнейший производитель золота в России "Полюс" в прошлом году потратил на природоохранные мероприятия более 500 млн рублей, в том числе 200 млн - на очистку воды. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Как отметили в "Полюсе", в частности, поэтому компании удалось за год снизить удельный объем забора свежей воды из природных источников на 16,5%, до 0,217 кубометра на тонну переработанной руды. Такие данные содержатся также в специальном отчете компании, который для отрасли в России стал первым подобным публичным документом.

"В пересчете на миллион рублей [прибыли] удельный показатель у нас равен примерно 0,049 кубометра, и можно сказать, что мы в этой части лидеры по горно-металлургическим компаниям", - рассказала ТАСС руководитель направления по устойчивому развитию "Полюса" Дарья Григорьева.

Она подчеркнула, что сравнивать абсолютные показатели забора воды не совсем правильно, "поскольку все компании разные и водные объекты разные" и потому что не все раскрывают такие данные. "Поэтому мы сравниваем относительные, то есть удельные показатели, где забранная вода отнесена к объему производства, а в нашем случае - к переработке руды", - добавила собеседница агентства. Григорьева уточнила, что рассчитывать показатель на унцию добытого золота также не совсем корректно из-за различного содержания золота в руде разных месторождений.

По ее данным, в опубликованном в декабре рейтинге WWF средний показатель забора воды среди горно-металлургических компаний составляет 0,111 кубометра на миллион рублей прибыли, худший - 0,334 кубометра. В рейтинге представлена 41 компания, в том числе 5 из сектора добычи драгоценных металлов.

Риски и перспективы

По словам генерального директора "Полюса" Павла Грачева, которые приводятся в отчете, в замкнутых циклах водоснабжения сейчас находится более 93% воды, используемой в технологических процессах предприятий компании. Это 324,7 млн кубометров повторно используемой воды.

Это, в частности, позволяет "Полюсу" не опасаться нехватки водных ресурсов в регионах присутствия: дефицита нет на месторождениях компании в Иркутской и Магаданской областях и в Якутии, а ситуацию на месторождениях в Красноярском крае в отчете оценивают как "умеренную".

"Опираясь на данные о высокой обеспеченности производственных активов водными ресурсами, можно говорить, что риски, связанные с управлением водными ресурсами, малосущественны в контексте жизнеспособности, эффективности и стоимости компании", - говорится в документе.

Тем не менее компания намерена разработать стратегию адаптации к изменениям климата, реализовать ряд научно-исследовательских проектов в сфере водных ресурсов и использовать в системе водоснабжения карьерную воду. В 2021-2022 годах "Полюс" рассмотрит варианты реконструкции очистных сооружений на месторождении Благодатное и модернизирует ливневую канализацию на месторождении Олимпиада.

В ногу с трендами

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России, сейчас данные об использовании водных ресурсов, которые компании предоставляют министерству, являются коммерческой тайной. "Об использовании водных ресурсов компании отчитываются раз в год. В списке респондентов те, кто сбрасывает, забирает воду и получает ее из систем водоснабжения. Поскольку информация в отчетах является коммерческой тайной, она конфиденциальна. Поэтому на данный момент публикации подлежат только обобщенные сведения: например, о ситуации в одном конкретном регионе или на конкретном водном объекте", - прокомментировали в министерстве.

Тем не менее раскрытие подробной информации об использовании водных ресурсов может стать обязательной. "Сейчас Минприроды России готовит проект постановления правительства о правилах размещения федеральным органами исполнительной власти, органами региональной власти, а также органами местного самоуправления экоинформации в сети Интернет или в государственных информационных системах. Надеемся, что данные об использовании водных ресурсов также попадут в итоговый перечень", - пояснили в пресс-службе.

Экологические организации поддерживают публикацию такой отчетности и призывают власти стимулировать ее. "Запрос на раскрытие такого рода информации растет. <...> Со стороны государства в отношении компаний, раскрывающих добровольно данные по экологии, должны быть предусмотрены преференции или меры стимулирующего характера, - считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Компаниям должно быть выгодно быть открытым в части экологии. Плюс - это должно стать конкурирующим преимуществом на рынке".

"В этом году в День воды мы поднимем вопрос о необходимости снижения негативных воздействий от золотодобычи, в первую очередь россыпной, на наши реки. Важно показать, что и бизнес-компании видят эту задачу как приоритетную. Надеемся, что и другие компании будут формировать аналогичные отчеты", - сказал ТАСС руководитель программы по экологической ответственности бизнеса "WWF Россия" Алексей Книжников.