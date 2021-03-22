В Роспотребнадзоре заявили, что менее 10% молочной продукции не соответствует требованиям

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Меньше 10% молочной продукции в России не соответствует требованиям по качеству. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По результатам лабораторных исследований молочной продукции, проведенных в 2020 году, 4,69% проб молочной продукции не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям, 3,6% исследованных образцов не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям", - отметили в ведомстве.

Как добавили в Роспотребнадзоре, по результатам контрольно-надзорных мероприятий из оборота изъяли 365,4 тонн молочной продукции.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с требованиями законодательства проверки проводятся с учетом риск-ориентированности объектов. Так, объекты, отнесенные к категории чрезвычайно высокого риска, а к ним относится большинство федеральных торговых сетей, проверяются один раз в год, высокого риска - один раз в два года; значительного риска - один раз в три года.

Информация о плановых проверках размещается на сайте Роспотребнадзора и Генеральной прокуратуры 1 января текущего года. То есть, как пояснили в ведомстве, проверки для предпринимателей не являются неожиданностью и они могут к ним подготовиться. Поэтому, грубые нарушения, связанные с реализацией просроченной и обезличенной (без маркировки) продукции и продукции без товарно-сопроводительных документов, как правило, выявляются в ходе внеплановых проверок предприятий торговли, общественного питания.