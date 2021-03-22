Средний размер потребительских кредитов в феврале вырос на 37%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Средний размер выданных в феврале кредитов на покупку потребительских товаров составил 264,8 тыс. руб., увеличившись на 32,7% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"После нескольких месяцев относительной стабильности, в феврале 2021 года средний чек потребительского кредита существенно вырос, обновив рекордные уровни, - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Александра Викулина. - Стоит отметить, что увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения в последнее время выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию".

Самый большой средний размер выданных в феврале потребкредитов был отмечен в Москве (537,2 тыс. руб.), Московской области (416,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (367,4 тыс. руб.) Наибольший рост среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам потребкредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Московская (+29,8%) и Воронежская (+22,8%) области, а также Москва (+20,3%).