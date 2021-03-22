Чекунков: механизм концессий в Арктике и ДФО поможет привлечь 2,5 трлн рублей инвестиций

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Разработанный Минвостокразвития РФ новый механизм арктической и дальневосточной концессий для создания инфраструктуры в регионах сможет привлечь примерно 2,5 трлн рублей инвестиций. Об этом сообщил в понедельник глава министерства Алексей Чекунков.

"Мы предложили механизм по усилению государственно-частного партнерства по привлечению инвестиций и назвали ее "арктической" и на Дальнем Востоке - "дальневосточной" концессией. Она не является сложной законотворческой новеллой. Цена вопроса очень высокая, оценивается примерно в 2,5 трлн рублей - объем частных денег", - сказал Чекунков, выступая на конгрессе Торгово-промышленной палаты РФ.

В первую очередь, по словам министра, речь идет о банковских активах, а также активах инвестиционных фондов.

"Мы даем рынку уверенность, начинаем подготовку соглашений и достаточно амбициозную цель ставим для себя - не менее 10 таких соглашений до конца 2021 года уже подготовить. Это [будет] значимый инфраструктурный рывок для Дальнего Востока и Арктики на внебюджетные средства", - подчеркнул он.

Предполагается, что полномочия на заключение концессионных соглашений в отношении объектов, необходимых для развития инвестиционных проектов на территориях преференциальных режимов, будут у Минвостокразвития.

"Мы хотим скалибровать положения о Минвостокразвития. Юридически у нас сейчас нет препятствий заниматься сборкой концессионных соглашений, однако у ряда других органов исполнительной власти прямо прописано в положениях, что они занимаются подготовкой концессионных соглашений. В таких условиях для инвесторов возникает правовая неопределенность. Цель - быть одним окном для инвесторов", - пояснил Чекунков.

О концессиях

Усовершенствованный механизм ГЧП будет направлен на возведение объектов инфраструктуры и затронет интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества.

Ранее Минвостокразвития предложило структурировать реализацию комплексных концессионных проектов в формате одного окна от момента концептуального одобрения до выхода распоряжения правительства РФ о заключении концессионного соглашения, а также далее до полной его реализации. На данный момент прорабатываются критерии отбора региональных концессионных проектов, для которых правительство принимает решение о предоставлении субсидий региональным бюджетам за пределами сроков утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Предполагается, что полномочия на заключение концессионных соглашений в отношении объектов, необходимых для развития инвестиционных проектов на территориях преференциальных режимов, будут у Минвостокразвития.

В новость внесены изменения (14:10 мск) - добавлены подробности в 4-6 абзацах.