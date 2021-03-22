В МИД считают, что углеродный сбор ЕС отразится на российских экономоператорах

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Углеродный сбор Евросоюза, который будет введен не позднее 2023 года, будет сопряжен со значительными рисками для российских экономоператоров. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме "Россия - Европа: реалии и перспективы".

По его словам, пандемия и другие кризисные проявления в отношениях Москвы и Брюсселя сказались на глобальных производственных цепочках. "Наш товарооборот с Евросоюзом в 2020 году сократился на 21% по сравнению с 2019 годом, - указал дипломат. - Проблемы не исчерпываются. Уже в ближайшее время нам придется столкнуться с последствиями усиления тенденций во внешнеэкономическом курсе ЕС".

В этой связи Грушко обратил внимание на разработку так называемого пограничного корректирующего углеродного механизма, которая ведется в ЕС. "Углеродный сбор в том или ином виде будет введен не позднее начала 2023 года. И вне зависимости от итоговых модальностей данного механизма его применение будет сопряжено со значительными рисками экономоператоров, - подчеркнул он. - Это затрагивает все основные статьи нашего экспорта с Евросоюзом".

"Печаль ситуации заключается в том, что тема "зеленого перехода" на сегодняшний день не является темой нашего диалога, - отметил замминистра. - Хотя для нас очевидно, что отсутствие такого диалога чревато не только негативными процессами, но и образованием в Европе новых разделительных линий".