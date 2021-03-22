Титов просит прокуратуру поверить дело бизнесмена, поставлявшей продукты для санатория МВД

МОСКВА, 22 марта./ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов просит Генпрокуратуру проверить законность возбуждения уголовного дела директора ООО "Галант" Татьяны Скобёлкиной, которая поставляла продукты в санаторий МВД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к первому заместителю генерального прокурора Александру Буксману с просьбой провести проверку уголовного преследования генерального директора ООО "Галант" Татьяны Скобёлкиной",- сообщили в пресс-службе. Скобёлкину обвиняют в преступлениях по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело передано Главному следственному управлению СК России.

По версии следствия, ООО "Галант" в рамках государственного оборонного заказа поставило федеральному казенному учреждению здравоохранения (ФКУЗ) "Санаторий Руза МВД России" продукты питания на общую сумму свыше 8,2 млн рублей. Продукты якобы не соответствовали требованиям и нормативно-технической документации. В результате Российской Федерации был причинен ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей. В августе 2020 года по решению Тверского районного суда Москвы Татьяну Скобёлкину заключили под стражу.

"По мнению Титова, кроме неконкретизированных показаний свидетелей в деле отсутствуют доказательства того, что товар не отвечал предъявленным требованиям. Акты приемки-передачи подписаны, контракт исполнен полностью, претензий со стороны заказчика не поступало", - отметили в пресс-службе омбудсмена. Там напомнили, что ранее Скобёлкина выиграла в арбитражных судах несколько споров с госучреждениями, в том числе и с ФКУЗ "Санаторий Руза МВД России". В связи с этим в аппарате уполномоченного считают, что в ситуации со Скобёлкиной обычный гражданско-правовой спор переведен в уголовно-правовую плоскость. Титов напомнил, что согласно ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ запрещено заключать под стражу обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, если правонарушение совершено членом органа управления коммерческой организацией либо связано с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

"Уполномоченный обратил внимание на то, что у Татьяны Скобёлкиной имеются заболевания, не учтенные судом при избрании меры пресечения. Речь идет о сахарном диабете второго типа, а также артериальной гипертензии 1 степени, развитие которых может потребовать длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара", - заключили в пресс-службе.