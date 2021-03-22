Газовые проекты после 2040 года могут столкнуться с ростом конкуренции

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Газовые проекты после 2040 года с учетом существующих тенденций в энергетике могут столкнуться с сокращением темпов роста рынка природного газа и ростом конкуренции. Об этом говорится в долгосрочной программе развития производства сжиженного природного газа (СПГ) в Российской Федерации.

"С учетом существующих тенденций в энергетике можно ожидать, что после 2040 года реализуемые газовые проекты столкнутся с сокращением темпов роста рынка природного газа и, соответственно, с ростом конкуренции, что существенно снизит их окупаемость. Ключевой причиной данной тенденции будет совершенствование технологий, которое позволит снизить стоимость генерации альтернативными источниками энергии. Такое снижение может практически остановить рост использования ископаемых источников энергии после 2035 года", - отмечается в документе.

В программе развития отмечается, что трубопроводный газ и сжиженный природный газ не должны конкурировать на внешних рынках. "Следует учитывать, что трубопроводный газ и сжиженный природный газ не должны противопоставляться друг другу и конкурировать на внешних рынках, они являются взаимодополняющими видами российских ресурсов и дополнительным способом монетизации газового потенциала России", - отмечается в документе.

Согласно Энергостратегии России, ключевой мерой для развития производства СПГ является дальнейшая либерализация его экспорта при одновременном создании механизма контроля и исключения конкуренции СПГ с трубопроводным газом на мировых рынках. "Следовательно, при планировании кластеров по производству сжиженного природного газа в России следует исходить из успешной реализации проектов "Северный поток - 1", "Северный поток - 2", "Сила Сибири", "Сила Сибири - 2", "Алтай", которые с учетом роста внутреннего спроса на газ смогут полностью реализовать потенциал газовых месторождений в зоне Единой системы газоснабжения", - указывается в стратегии развития СПГ.