Объем производства СПГ в России к 2035 году может достигнуть 270 млн тонн

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Максимально возможный объем производства сжиженного природного газа в России к 2035 году с учетом потенциальных проектов может достигнуть 270 млн тонн в год. Это следует из программы развития СПГ до 2035 года.

В документе говорится, что мощность действующих проектов составляет 27,66 млн тонн, строящихся - 21,3 млн тонн, вероятных - 62-63 млн тонн, возможных - 25,2 млн тонн, потенциальных - 131,3 -147,3 млн тонн.

Таким образом на текущий момент максимально возможный объем производства в России может составить 285 млн тонн, из которых 270 млн тонн - до 2035 года ("Печора СПГ" мощностью в 4,3 млн тонн приостановлена на неопределенный срок, а расширение "Дальневосточного СПГ" на 10 млн тонн возможно только после 2035 года).

Развитие проектов по производству СПГ до 140 млн тонн может привлечь до 2030 года от $150 млрд инвестиций в экономику России.

"Рост производства сжиженного природного газа до 140 млн тонн приведет к росту его экспорта в период до 2030 года на сумму порядка $150 млрд в ценах 2019 года и обеспечит не менее $150 млрд инвестиций в российскую экономику", - отмечается в документе.

Себестоимость производства

Себестоимость производства СПГ в России в дальнейшем будет в районе $3,7-7 за 1 млн британских тепловых единиц (MBTU), что ниже, чем у основных конкурентов.

"Главными конкурентами на рынке сжиженного природного газа до 2030 года будут Катар, Австралия и Соединенные Штаты Америки, для которых приведенная стоимость на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона составит $2,8-11 и $7-10 за 1 млн британских тепловых единиц соответственно", - отмечается в документе.