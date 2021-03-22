Власти Москвы считают, что число заявок на поддержку бизнеса увеличится в несколько раз

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы ожидает кратного роста числа заявок в рамках новой субсидийной кампании для бизнеса. Об этом сообщил глава департамента Алексей Фурсин в ходе онлайн-презентации кампании в понедельник.

По итогам прошлого года правительство Москвы одобрило более 3 тыс. заявок на получение финансовой поддержки на общую сумму почти 3 млрд рублей. Всего за две кампании было подано почти 11 тыс. заявок.

"Мы делаем вывод, что то количество, которое подавалось с заявками на получение помощи, кратно вырастет. Мы видим на сегодняшний день совершенно другую готовность [бизнеса]. Даже вторая кампания серьезно отличалась от первой, - сказал Фурсин. - Наш KPI основной заключается в следующем: получил заявку - получи субсидию. Оно должно быть равно". Глава департамента предпринимательства подчеркнул, что вопрос не в количестве в заявок, а в том, чтобы прийти к модели "одна заявка - одна субсидия".

Фурсин также добавил, что департамент обсуждал вопрос расширения спектра участников субсидийной кампании не только на компании, но и на индивидуальных предпринимателей.

10 марта в Москве начался новый этап приема заявок на получение субсидий для бизнеса от столичного правительства. Поддержку смогут получить отели и гостиницы, организации в сфере детского образования, досуга и спорта, социальные предприятия, франчайзи, резиденты технопарков, особой экономической зоны и креативных технопарков, участники Московского инновационного кластера (МИК) в сфере обрабатывающей промышленности, науки, информации и связи, участники межотраслевых кластеров МИК в сфере креативных индустрий.