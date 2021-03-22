Между Уфой и Кумертау начнут курсировать поезда "Орлан"

УФА, 22 марта. /ТАСС/. Время в пути между Уфой и Кумертау сократится почти вдвое после запуска нового пригородного поезда "Орлан", который начнет курсировать по маршруту со 2 апреля. Введение нового состава также позволит повысить комфорт для пассажиров, сообщила пресс-служба Российских железных дорог в понедельник.

"Дизельный пригородный поезд - рельсовый автобус "Орлан" - со 2 апреля начнет курсировать на юге Республики Башкортостан по маршруту Уфа - Кумертау. Время в пути при этом сократится почти в 2 раза - до 3 часов 50 минут. Сегодня пассажирам приходится делать пересадку на станции Стерлитамак, а поездка занимает свыше шести часов", - сказано в сообщении.

Поезд будет останавливаться на станциях Дема, Стерлитамак, Салават и Мелеуз. В перспективе время в пути до конечного пункта планируется сократить еще на полчаса. При этом новый поезд позволит повысить комфорт для пассажиров. "Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле", - добавили в пресс-службе.

"Орлан" является дизель-поездом, состоящим из двух или трех вагонов, и используется на неэлектрифицированных участках железных дорог. В декабре сообщалось, что Куйбышевская железная дорога намерена запустить в Башкирии магистральное скоростное сообщение в западном и южном от Уфы направлениях, составив конкуренцию нелегальным автоперевозчикам.