Veon консолидировал 100% пакистанского оператора Jazz

ТАСС, 22 марта. Телекоммуникационный холдинг Veon консолидировал 100% пакистанского мобильного оператора PMCL (бренд Jazz), выкупив оставшиеся 15% компании за $273 млн. Об этом говорится в сообщении Veon.

Холдинг отметил, что 15% оператора Veon приобрел через пут-опцион (когда покупатель опциона приобретает право продать определенное количество базового актива продавцу по фиксированной цене в течение срока действия опциона) эмиратского холдинга Dhabi Group, который владел долей в PMCL. О сделке было объявлено в сентябре 2020 года.

Как отмечали ранее в Veon, консолидация Jazz позволит холдингу упростить и оптимизировать управление своими пакистанскими активами, а также увеличить сумму получаемых от PMCL дивидендов.

Помимо Пакистана, Veon владеет активами в России, на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире и Бангладеш. Крупнейший акционер Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%), 8,3% акций холдинга находятся под управлением голландского штихтинга (форма собственности, предусмотренная законодательством Нидерландов). В свободном обращении находится 43,8% акций компании.