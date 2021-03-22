Оператор системы маркировки выдал более 100 млн кодов для маркировки молочной продукции

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Центр поддержки перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки, выдал производителям более 100 млн кодов для маркировки молочной продукции. Об этом сообщил в понедельник замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватуллин.

В России создается государственная информационная система цифровой маркировки и прослеживания товаров "Честный знак". Обязательная маркировка уже введена для ряда товарных групп, в молочной отрасли под нее первыми попадут с 1 июня 2021 года мороженое и сыры.

"Всего эмитировано более 100 млн кодов маркировки, из которых 8,8 млн уже введены в оборот, вывели из оборота 6,2 млн кодов", - сказал Тухватуллин в ходе онлайн-совещания по маркировке молочной продукции, которое провел ЦРПТ.

Он добавил, что в информационной системе маркировки "Честный знак" уже зарегистрировались более 11 тыс. участников оборота молочной продукции, из которых более 1 тыс. являются производителями и почти 10 тыс. - компаниями розничного звена.

В свою очередь, представитель ЦРПТ Варвара Михайлова сообщила в ходе онлайн-совещания, что график подготовки типографий к началу маркировки сыра и мороженого соблюдается. Она отметила, что готовность типографий особенно важна, так как большинство компаний намерены воспользоваться их услугами, а не наносить маркировку самостоятельно.

"К концу апреля 2021 года планово подключатся 57 типографий, 17 - в мае, 20 - в июне, 9 - в июле. Всего 103 типографии", - сказала она.