Просроченная задолженность россиян в феврале выросла на 1,7%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Просроченная задолженность по кредитам россиян в феврале выросла на 1,7%, следует из материалов ЦБ РФ.

"В розничном кредитном портфеле просроченная задолженность в соответствии с ожиданиями выросла на 16 млрд рублей (+1,7%), что сопоставимо со среднемесячным приростом прошлого года (+1,6%)", - отмечает регулятор.

В корпоративном кредитном портфеле российских банков просроченная задолженность в феврале снизилась - на 37,7 млрд рублей, или на 1,2% за счет списания крупной задолженности юридического лица.

Что касается реструктурированных кредитов, то в январе их объем крупным компаниям был равен 104 млрд рублей, что почти в три раза ниже, чем в декабре 2020 года.

В феврале по сравнению с январем объем реструктуризации гражданам увеличился на 19,3 млрд рублей, или на 20,5%, компаниям малого и среднего бизнеса - на 16,3 млрд рублей, или на 16,4%. Общий объем реструктурированных кредитов с марта 2020 года составил около 7,3 трлн рублей.