Минфин к середине марта разместил только треть ОФЗ от заявленного на I квартал плана

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Министерство финансов России к середине марта разместило около трети объема ОФЗ от заявленной на I квартал суммы в 1 трлн рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.

"В соответствии с планом Минфина России за I квартал 2021 года было заявлено размещение ОФЗ в размере около 1 трлн рублей, однако по состоянию на 15.03.2021 фактически размещено всего 359 млрд рублей", - сообщил регулятор.

Из них в феврале было размещено ОФЗ на сумму 151 млрд рублей.

По мнению регулятора, низкая активность инвесторов может быть связана с тем, что в I квартале 2021 года в основном предлагались ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), для которых характерна большая подверженность процентному риску.