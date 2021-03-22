В Думе предлагают ограничить денежные переводы нарушающим законы иностранным IT-компаниям

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Иностранные технологические компании, нарушающие законодательство РФ, не должны напрямую получать деньги от россиян, целесообразно ограничение денежных переводов в адрес платформ-нарушителей. Такое мнение в понедельник высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Меры для нарушителей должны иметь целью пресечь прибыль компании, а не общение пользователей. Не должны компании напрямую получать деньги от россиян на свои зарубежные счета. Так что уместны, например, ограничения денежных переводов в пользу платформ-нарушителей", - написал Горелкин в Telegram.

В беседе с ТАСС парламентарий уточнил, что соответствующие меры прорабатываются в рамках подготовки законопроекта о регулировании деятельности IT-компаний.

Депутат также уточнил, каких компаний могут коснуться нововведения. "Критерии в общих чертах очевидны. Это таргет рекламы и сервисов на российскую аудиторию, распространение информации в России, определенный охват (несколько сотен тысяч "уников" (уникальных пользователей - прим. ТАСС), например), обработка персональных данных российских граждан и прием денег от них", - перечислил он.

Целью планируемых норм, подчеркнул депутат, является установление равных прав и обязанностей для российских и зарубежных интернет-платформ. "Сейчас наблюдается явный перекос: иностранные компании могут, например, сами для себя рассчитывать НДС, скрывая свой оборот в России. Это огромная и совершенно необоснованная преференция для них", - привел пример он.

"Должны быть разные способы заякорить зарубежные платформы в нашей стране: представительство, филиал, уполномоченное юрлицо, совместное предприятие, специальное соглашение с государственным органом - главное, чтобы это обеспечивало соблюдение российских законов с их стороны", - отметил депутат. Кроме того, в документе должны быть четко прописаны "финансовая и налоговая прозрачность, как и защита общественной морали" со стороны зарубежных интернет-компаний, считает парламентарий.

Горелкин также назвал отличной идею ввести дополнительные "цифровые" налоги для тех, "кто не хочет или не готов выполнять все требования" нового законодательного акта. "Это тоже вариант рыночного выбора, который нужно предоставить", - убежден он. Как добавил депутат, действие новых норм можно вводить поэтапно. Все вышеуказанные подходы могут найти отражение в законопроекте, пояснил ТАСС Горелкин.

Курс на стандартизацию

По его словам, инициатива направлена на стандартизацию подходов к регулированию интернет-экономики. "Стандартизация - вот чего не хватает экономике российского интернета и что мы хотим создать. Удобный механизм коммуникации с иностранными компаниями и честный налоговый учет их прибылей. А стандартные общие правила игры - это стимул для ведения интернет-бизнеса в нашей стране", - уверен Горелкин.

Говоря о рычагах воздействия на платформы-нарушители, парламентарий выступил против блокировок. "Цель тут вовсе не заблокировать какую-то из соцсетей. Китайский путь, я уверен, не для нас. Цель должна быть не дать зарабатывать в России интернет-компаниям, которые не соблюдают закон. И на эту цель должен работать весь свод новых норм", - заключил Горелкин.

Ранее глава профильного думского комитета Александр Хинштейн сообщил, что законопроект, обязывающий иностранные технологические компании открывать полноценные представительства в России, планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии нижней палаты, которая завершится 18 июля.