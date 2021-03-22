Инвестор построит два новых технопарка в Иннополисе стоимостью более 4 млрд рублей

КАЗАНЬ, 22 марта. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Компания экс-министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова (ООО "Иннополис 2023") построит в Иннополисе два технопарка, стоимость каждого из которых составит от 2 млрд до 2,5 млрд рублей. Возведение объектов займет около 1,5 лет, сообщил ТАСС генеральный директор и владелец компании.

Ранее на своей странице в Instagram Никифоров сообщил, что компания получила положительные заключения экспертизы и разрешения на строительство еще двух технопарков-"бумерангов" в Иннополисе. По его словам, два объекта станут первыми в проекте большой застройки города Иннополис c целью его увеличения с 5 тыс. до 30 тыс. жителей в ближайшие годы.

"Если речь про эти два технопарка-"бумеранга", то каждый из них стоит примерно 2-2,5 млрд рублей. Это станет понятно уже по итогам всех итоговых тендеров с субподрядчиками", - сказал Никифоров, отвечая на вопрос ТАСС о стоимости проектов.

По словам предпринимателя, строительство будет вестись за счет частных инвестиций. Возможно также привлечение кредитных ресурсов банков. Возведение объектов займет порядка 1,5 лет.

На данный момент в Иннополисе работает технопарк им. А. С. Попова площадью 45 тыс. кв. м и технопарк им. Н. И. Лобачевского, выполненный в форме бумеранга, площадью свыше 28 тыс. кв. м. Как сообщал ТАСС вице-премьер Татарстан Роман Шайхутдинов, проект компании Николая Никифорова уже получил одобрение членов экспертного и наблюдательного советов ОЭЗ "Иннополис".

Согласно проекту компании "Иннополис 2023", за тремя технопарками-"бумерангами" планируется построить большой многофункциональный комплекс (до 18 этажей в центральной башне) с офисами и необходимой инфраструктурой для комфортной жизни и отдыха на первых этажах.