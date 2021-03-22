Минпромторг сообщил, что торговые сети соблюдают условия соглашений на сахар и масло

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Крупные и средние торговые сети соблюдают условия действующих соглашений о ценах на сахар и масло. Об этом сообщил Минпромторг, мнение которого приводит правительство РФ.

"Как сообщили в Минпромторге, крупные и средние торговые сети соблюдают условия действующих соглашений. В текущих условиях мировой конъюнктуры их продление позволит избежать резких ценовых скачков и постепенно вернуться к рыночным механизмам регулирования", - отмечается в сообщении кабмина.

В Минпромторге также считают, что субсидии производителям станут дополнительным фактором, который стимулирует производство, а значит, способствует увеличению предложения "на полке" и окажет давление и на цены во всех сегментах.

22 марта стало известно о том, что кабмин поручил ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября. Кроме того, предполагается субсидирование производителей масла и сахара.