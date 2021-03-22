В Ингушетии рассчитывают на увеличение урожая озимых на 45%

МАГАС, 22 марта. /ТАСС/. Аграрии Ингушетии рассчитывают в 2021 году собрать на 45% больше урожая озимых зерновых культур с 1 гектара, чем в прошлом году. Об этом ТАСС рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Илез Келигов.

"С учетом того, что эта зима, и даже весна, у нас были довольно снежными, что продуктивной влаги у нас сейчас достаточно, я думаю урожай озимых зерновых культур будет на порядок больше, в пределах 35 центнеров с одного гектара, когда в прошлом году было 24 центнера с гектара. В прошлом году у нас озимые заняли всего 23 тыс. га, а в этом году мы засеяли 29 тыс. га, поскольку решили сделать акцент на озимые культуры в текущем году", - сказал Келигов.

По его словам, из-за увеличения площади посадки озимых пришлось сократить площадь сева яровых.

"Соответственно, яровой сев уменьшился - в прошлом году было засеяно на территории 42 тыс. га, а в этом году - более 38 тыс. га. Мы провели страхование посевов озимых зерновых культур на площади 14,6 тыс. га, под яровые посевы запланировано застраховать 19.5 тыс. га. Готовность техники на данный момент составляет более 85%, и мы намерены провести весенние полевые работы в срок", - добавил замминистра.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Республике Ингушетия составляет 122,2 тыс. га, в том числе: пашни - 70 347 га.