Счетная палата отметила низкие темпы исполнения программы внешних займов в 2020 году

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Счетная палата РФ отметила низкие темпы исполнения программы внешних заимствований РФ в части кредитов от международных финансовых организаций в 2020 году. Об этом говорится в отчете ведомства.

"По состоянию на 1 января текущего года отмечается низкий темп исполнения программы государственных внешних заимствований в части кредитов, займов международных финансовых организаций по трем проектам. Финансирование новых проектов с привлечением займов международных финансовых организаций не начато", - отметил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, слова которого приводятся в отчете.

По данным контрольного ведомства, до ноября 2020 года программа внешних заимствований в части привлечения средств с международных рынков капитала за счет размещения еврооблигаций Российской Федерации не реализовывалась. В 2020 году единственное размещение еврооблигаций осуществлено Минфином России 20 ноября 2020 года на общую сумму €2 млрд. Спрос на еврооблигации РФ более чем на €0,7 млрд превысил размещенный объем и составил более €2,7 млрд.