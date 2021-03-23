{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Великобритании и Франции

ТАСС, 23 марта. Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в ряде стран во вторник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Великобритании и Франции.

По данным сервиса, самое большое количество жалоб (более 800) зафиксировано в Соединенных Штатах. 52% пользователей сообщили о трудностях при попытке войти в свои аккаунты, у 47% возникают проблемы с поиском.

Теги
СШАВеликобританияФранция
Пандемия COVID-19
Bloomberg: ЕС может разделить с Британией поставки вакцины AstraZeneca из Нидерландов
Это поможет избежать блокирования экспорта препарата в Соединенное Королевство
Читать полностью