Пользователи сообщают о сбое в работе Google

ТАСС, 23 марта. Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в ряде стран во вторник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Великобритании и Франции.

По данным сервиса, самое большое количество жалоб (более 800) зафиксировано в Соединенных Штатах. 52% пользователей сообщили о трудностях при попытке войти в свои аккаунты, у 47% возникают проблемы с поиском.