Эксперты считают, что цифровой проездной IATA Travel Pass нужно внедрять в России поэтапно

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Введение цифрового проездного IATA Travel Pass, который разрабатывается Международной ассоциацией воздушного транспорта и в том числе будет учитывать информацию о здоровье пассажира, может помочь вернуть доверие клиентов к авиаперелетам в период пандемии, но внедрять его нужно не на всех маршрутах сразу, а постепенно. Более того, цифровой проездной должен стать временной мерой, его постоянное использование только отпугнет пассажиров, считают в ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).

IATA Travel Pass - мобильное приложение, которое с одной стороны содержит информацию о здоровье пассажира (переболел ли он уже коронавирусом, последние результаты тестирования, информация о вакцинации), с другой стороны - позволяет пассажиру точно знать требования принимающей страны, легко получить информацию о том, где можно сделать прививку или тест на коронавирус.

"Travel Pass может стать одним из важных цифровых инструментов обеспечения биобезопасности на авиатранспорте, снижения ковидных рисков, - считает главный аналитик ассоциации Андрей Ионин. - Однако с учетом политизации вопросов вакцинации <...> на первом этапе сервис может иметь региональный, а не глобальный характер, вводиться поэтапно с заинтересованными в решении проблем странами и на ключевых туристических направлениях: в авиасообщении на территории ЕАЭС или между Россией и Турцией, Грецией, Египтом, ОАЭ и другими".

Член научно-технического совета ассоциации ЦТЛ и главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов также полагает, что введение цифрового проездного будет эффективно на более массовых направлениях не только в России, но и в мире. "Travel Pass может сыграть позитивную роль для быстрого восстановления направлений, где до пандемии был традиционно устойчивый пассажиропоток, особенно в туристический сезон - Европа, Япония, Южная Корея, Китай, Сингапур, Тайланд и другие", - считает он.

При этом, эксперт отмечает, что Travel Pass несет в себе значительный риск для индустрии, если будет сохранен в качестве постоянной меры даже после окончания пандемии. "Это необходимо изначально учитывать и ограничивать период использования приложения. Иначе конкурентная способность авиасообщения пострадает и будет ниже других видов транспорта, где такая мера не будет использоваться", - сказал Борисов ТАСС.

Помочь восстановлению рынка авиаперевозок

Ранее гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов сообщил, что запуск цифрового проездного IATA может помочь восстановлению рынка авиаперевозок. "Использование нового цифрового приложения <...> позволит ускорить восстановление пассажиропотока на международных линиях, - считают в ЦТЛ. - В то же время очевидны и барьеры для внедрения этого цифрового сервиса, - их необходимо преодолеть в ходе начинающихся тестирований. Это использование и защита дополнительных персональных данных о пассажирах (о тестах и вакцинации, о перенесенном заболевании), а также обеспечение доверия к такой информации, что сложно сделать при отсутствии единых национальных баз подобных данных и международных стандартов".