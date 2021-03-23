В США заявили, что каждый пятый съемщик жилья не может вовремя платить за аренду

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Почти каждый пятый съемщик жилья в США из-за экономических последствий пандемии не может вовремя оплачивать арендную плату, а каждый десятый взявший кредит на дом или квартиру задерживает выплаты по ипотеке. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Каждый десятый домовладелец с ипотекой задерживает выплаты, почти каждый пятый арендатор не выплачивает вовремя арендную плату. Есть 22 млн человек, которые говорят, что у них недостаточно еды. Каждый десятый взрослый в Америке испытывает голод", - говорится в распространенном в понедельник вступительном слове Йеллен к слушаниям, которые состоятся 23 марта в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

При этом Йеллен отметила, что принятый ранее новый пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии предполагает выделение "более чем $30 млрд для помощи арендаторам и домовладельцам, которым угрожает потеря жилья". "Мы заботимся о том, чтобы эта помощь шла как можно эффективнее", - подчеркнула министр.

Говоря о новом пакете экономически мер, глава Минфина США выразила уверенность в том, что благодаря ему американцы смогут пережить пандемию, "сохранив нетронутыми основы своей жизни". "Я верю, что их там [после пандемии] ждет растущая экономика. На самом деле я полагаю, что мы можем увидеть возвращение к полной занятости [населения] в следующем году", - отметила Йеллен.

Ранее в этом месяце президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Он предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией нового коронавируса. Около $1 трлн должны направить на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.