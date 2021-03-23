Первая потребительская ярмарка на Хайнане выбрала талисман мероприятия

ХАЙКОУ /Китай/, 23 марта. /ТАСС/. Первая Китайская международная потребительская ярмарка в городе Хайкоу, административном центре Хайнаня, выбрала талисман этого масштабного мероприятия. Как сообщил его организационный комитет, символом удачи выставки стал самый древний обитатель острова - хайнаньский гиббон.

Небольшая фигурка из двух обнявшихся приматов выполнена в форме сердца, одна из половинок которого окрашена в почти оранжевый цвет, а другая - в темные тона, приближенные к черному. "Самки гиббонов обычно имеют желтую окраску шерсти, а самцы - темно-серый", - уточнила пресс-служба Управления международного экономического развития Хайнаня.

Талисман был разработан дизайнерами компании Diantong Group, он получил название "Юаньсяо" ("Праздник фонарей"). На самом деле, по задумке художников, это китайская художественная аббревиатура из двух созвучных иероглифов, обозначающая: "Хайнаньские гиббоны приветствуют Вас на потребительской ярмарке".

Как объяснили создатели фигурки, она символизирует целостность и солидарность, а также стремление к экологичности.

Первая Китайская международная потребительская ярмарка пройдет в Хайкоу 7-10 мая, в ней примут участие более 600 зарубежных компаний. Это мероприятие - одна из мер по реализации генеральной программы развития Хайнаньского порта свободной торговли, которая 1 июня прошлого года была опубликована Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР. Ярмарка пройдет в международном выставочном центре, площадь экспозиций составит 80 тыс. кв. м.