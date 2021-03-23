Российские предприниматели рассказали, что мешает развитию бизнеса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Большинство российских предпринимателей считают помехами в своей деятельности избыток отчетности, монополизацию рынка, высокие налоги и экономическую ситуацию в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка", который был проведен среди 800 владельцев бизнеса в возрасте от 18 до 60 лет.

"Каждый четвертый предприниматель (24,8%) считает, что ведению бизнеса в России мешает огромное количество отчетности, сложная бухгалтерия и отсутствие помощи от налоговой. Еще почти четверть опрошенных (22,4%) называет монополизацию рынка главной помехой для развития своего дела. Другие 21,7% респондентов уверены: не дают развиваться бизнесу высокие налоги. При этом уровень налогообложения больше всего беспокоит москвичей - 31,7% столичных компаний указали именно этот вариант", - отмечается в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Кроме того, предпринимателей волнует политическая и экономическая ситуация в стране - 20,4% опрошенных считает, что именно это останавливает развитие их дела. Еще 10% не хватает льгот от государства. При этом предприниматели в возрасте 18-24 лет не задумываются о получении помощи, льготы чаще всего хотят получить владельцы бизнеса в возрасте 35-44 лет.

Каждый пятый (20,4%) российский предприниматель занимается бизнесом из-за отсутствия других источников заработка. Тем не менее, 60% респондентов нравится иметь свое дело, указывается в исследовании.

Опрос также показал, что женщины чаще называют самореализацию причиной для продолжения ведения бизнеса, чем мужчины - 65,9% против 57,4%.