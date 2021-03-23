"Известия": ФНС в 2020 году принудительно взыскала с неплательщиков почти 1 трлн рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сумма средств, принудительно взысканных в 2020 году Федеральной налоговой службой (ФНС) в бюджет с неплательщиков, составила 930 млрд рублей. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад Минфина РФ об исполнении плана министерства за прошлый год.

Как сообщает издание, общая сумма задолженности по налогам и сборам увеличилась на 27,5 млрд, до 1,8 трлн рублей. Росту показателя поспособствовал мораторий на применение налоговыми органами мер принудительного взыскания и возбуждение процедур банкротства.

По данным Минфина, задолженность по налогам и страховым взносам среди компаний и физических лиц, находящихся на стадии банкротства в прошедшем году составила 552 млрд рублей, а количество таких должников увеличилось почти в 1,5 раза.

Коэффициент соотношения совокупной задолженности к поступлениям по налогам, сборам и страховым взносам составил 6,5%. Такой уровень достигнут благодаря принудительному взысканию, урегулированию требований налоговой экономическими методами, внедрению первых элементов ранжирования долга, а также прогнозированию поведения плательщика с учетом оценки его финансового состояния.