Райффайзенбанк предупредил о возможных проблемах в работе приложения банка

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Клиенты Райффайзенбанка могут столкнуться со сложностями при использовании мобильного приложения банка на платформе Android. Это связано с техническими работами на стороне Google, сообщается в официальном аккаунте кредитной организации в Twitter.

"Из-за технических работ на стороне Google сейчас могут наблюдаться сложности со входом в мобильное приложение у пользователей Android", - говорится в сообщении.

В пресс-службе банка ТАСС уточнили, что проблемы связаны с обновлением Google WebView. "Установка последней версии WebView помогает устранить эту проблему, мы рекомендуем клиентам убедиться в том, что у них самое свежее обновление", - добавили в пресс-службе.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen International Bank-Holding AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.