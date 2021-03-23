В Госдуму внесли законопроект о запрете банкам заключать договоры с онлайн-казино

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Жигарев внесли в Госдуму законопроект, запрещающий кредитным организациям и операторам связи заключать договоры с онлайн-казино и незаконными интернет-лотереями. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Хинштейна.

Согласно действующему законодательству, Федеральная налоговая служба (ФНС) ведет перечень организаторов незаконных онлайн-лотерей и азартных игр в интернете. Их деятельность в России запрещена с 2007 года (исключение составляет работа букмекерских контор и тотализаторов). Переводы денежных средств, в том числе трансграничные, в пользу организаторов незаконных азартных игр запрещены с 2018 года. Законопроектом, который имеется в распоряжении ТАСС, название указанного списка меняется на "перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств".

"Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств", - говорится в тексте. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения перечня на официальном сайте ФНС.

Аналогичный запрет распространяется на договоры с лицами, "осуществляющими деятельность по организации и проведению азартных игр", не включенными в перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение их проведение в игорной зоне или лицензию на осуществление такой деятельности в букмекерских конторах и тотализаторах. Полномочиями по ведению соответствующего реестра наделяется ФНС, как и в отношении перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр.

Законопроект дает ФНС право направлять в Банк России информацию о выявленных случаях осуществления российскими и иностранными банками онлайн-переводов в пользу лиц из реестра. В отношении таких кредитных организаций будут применяться меры, предусмотренные действующим банковским законодательством, вплоть до отзыва лицензии.

Помимо этого, инициатива предусматривает внесудебную блокировку по решению ФНС сайтов, которые используются для оплаты за участие в онлайн-казино или незаконной лотерее. Сейчас подобная мера допускается только против сайтов самих незаконных лотерей и казино.

Ликвидация законодательных лазеек

Кроме того, законопроект устанавливает критерии для признания России местом проведения азартных игр. Для этого необходимо выполнение хотя бы одного из следующих условий: место жительства участника лотереи или азартной игры расположено на территории РФ; место нахождения банка, в котором открыт счет участника, используемый им при оплате за участие в лотерее или азартной игре, расположено в РФ; сетевой адрес участника зарегистрирован в РФ; международный код страны абонентского номера, используемого участником при оплате, присвоен РФ.

Проект федерального закона "разработан в целях совершенствования механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в интернете путем ограничения переводов денежных средств по поручениям физических лиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов такой незаконной деятельности", говорится в пояснительной записке.

В ней уточняется, что принятие документа потребует внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет об ответственности за нарушение запретов на заключение договоров либо непринятие мер по их расторжению с организаторами незаконных казино и лотерей в интернете.

По мнению Хинштейна, предложенные изменения "перекроют саму возможность" денежных переводов в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей. "Российские кредитные организации оказывают услуги по переводу денежных средств со счетов и электронных кошельков российских граждан в пользу иностранных компаний, предоставляющих возможность принять участие в незаконных азартных играх и лотереях в интернете. Кроме того, иностранные банки оказывают эквайринговые услуги поставщикам нелегальных онлайн-услуг при осуществлении в их пользу переводов денежных средств по поручению российских граждан. Действующие меры ограничения платежей в пользу незаконных организаторов азартных игр и лотерей в интернете неэффективны", - цитирует парламентария его пресс-служба.

Депутат пояснил, что, несмотря на запрет, существующие законодательные лазейки позволяют переводить денежные средства в пользу организаторов незаконных онлайн-казино и лотерей. "Создание реестра нелегальных онлайн казино и операторов лотерей упростит блокировку транзакций в их пользу", - уверен Хинштейн.