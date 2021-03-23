Госдума одобрила в I чтении снижение порога для иностранных инвесторов в рыбной отрасли

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, касающийся изменений требований по иностранному участию в рыбной отрасли. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно законодательству, сделки, которые приводят к установлению контроля иностранного инвестора над хозяйственными обществами в стратегических сферах, должны предварительно согласовываться с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Рыболовство относится к стратегическим отраслям. Законопроектом предлагается снизить порог участия иностранного участия иностранного инвестора в российских хозяйственных обществах, осуществляющих деятельность по вылову водных биоресурсов. Долю иностранного участия в уставном капитале рыбодобывающей организации, при котором такая структура признается находящейся под контролем иностранного инвестора, предлагается уменьшить с нынешних 50% до 25%.

В течение 365 дней со дня вступления документа в силу иностранные инвесторы, владеющие акциями (долями) в уставном капитале рыбодобывающего общества в размере "более чем 25%", но не "более чем 50%" акций (долей) такого общества, обязаны подать ходатайство о согласовании установления контроля в порядке, предусмотренном законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", или снизить долю своего участия в уставных капиталах таких лиц до уровня менее 25% акций (долей).

Непредставление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайства о согласовании установления контроля или не осуществление иностранным инвестором действий по отчуждению принадлежащих ему голосующих акций (долей) рыбодобывающего общества в предусмотренный срок будет выступать основанием для лишения иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, в судебном порядке по иску ФАС России права голоса на общем собрании акционеров (участников) рыбодобывающего общества. Принадлежащие такому иностранному инвестору или такой группе лиц голоса не будут учитываться при определении кворума общего собрания акционеров такого юридического лица и подсчете голосов на общем собрании акционеров этого юрлица.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2021 года.