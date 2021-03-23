Кабмин внес в Госдуму законопроект о системе контроля за использованием дорожных фондов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму пакет законопроектов о формировании общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ), которая в том числе позволит автомобилистам жаловаться на качество дорог, также предусмотрены административные штрафы до 150 тыс. рублей за предоставление владельцами дорог неверной информации. Материалы опубликованы в думской электронной базе.

Согласно предложенным изменениям в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, СКДФ будет представлять из себя федеральную государственную информационную систему, "обеспечивающую сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации" о дорогах общего пользования федерального, регионального, межмуниципального, местного значений. Кроме того, в систему будут вноситься данные об истории дорожных работ, результаты оценки состояния дорог и т. д. Доступ к системе обеспечивается в электронной форме, данные в ней должны быть актуальными и достоверными.

"Оператором системы контроля является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством Российской Федерации, или определенное решением указанного органа подведомственное ему государственное учреждение", - говорится в тексте. В задачи оператора, в частности, входит создание, эксплуатация и модернизация СКДФ, обеспечение межведомственного взаимодействия и непосредственно предоставление информации. Порядок создания и работы системы установит Минтранс.

Как указано в пояснительных материалах, владельцам дорог СКДФ позволит планировать дорожные работы, формировать программы расходования фондов, контролировать выполнение работ. Органы власти получат возможность "комплексного и детального анализа информации об автомобильных дорогах и истории проведенных работ", коммерческие организации - доступ к актуальной и достоверной информации о дорогах, об аварийно-опасных участках. Пользователи дорожной инфраструктуры получат возможность "отправки сообщения о качестве автомобильных дорог, либо предложений в части развития дорожного хозяйства", обратную связь с владельцами дорог.

"База данных СКДФ должна будет содержать сведения о 100% автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения к количеству дорог, указанному в действующих нормативных правовых документах федерального и регионального уровней, и сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения", - говорится в пояснительной записке. Одновременно признаются утратившими силу положения закона Едином государственном реестре автомобильных дорог.

Штрафы за нарушения

Кроме того, правительство предложило дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях статьями о нарушении порядка предоставления данных в СКДФ владельцами дорог. Такое правонарушение повлечет штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Предусмотрены повышенные штрафы за повторное нарушение.