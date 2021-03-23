Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы на Кипр из Петербурга с 3 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" c 3 апреля возобновит прямые рейсы из петербургского аэропорта Пулково в популярный курортный город Ларнака на Кипре, выполнение которых ранее было приостановлено из-за ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", с 3 апреля возобновляет выполнение прямых регулярных грузо-пассажирских рейсов из Санкт-Петербурга в Ларнаку (Республика Кипр). Согласно расписанию, полеты будут осуществляться один раз в неделю по субботам на самолете Airbus A320", - говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, рейс будет вылетать из Пулково в 09:20 мск, обратный рейс из аэропорта Ларнаки будет вылетать в 14:45 по местному времени.

В авиакомпании отметили, что также с начала апреля и переходом на летнее расписание авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Петербурга в Женеву раз в неделю по субботам. Обычно данный рейс выполняется только в зимнем расписании перевозчика. Также самолеты авиакомпании в летнем расписании будут летать из Петербурга в Париж и Берлин по воскресеньям.

Как пояснили в авиакомпании, из-за ограничений, введенных в европейских странах при пандемии коронавируса, на данные рейсы допускаются только пассажиры, которые имеют право на пересечение границы и при соблюдении правил полета. Например, граждане, которые намерены прилететь на Кипр, по данным авиакомпании, должны получить разрешение - Cyprus Flightpass - на сайте властей государства, заполнив специальную форму, а также иметь при себе отрицательные тесты на коронавирус.

Прилетающим в Россию на данных рейсах иностранным гражданам также необходимо соблюдать требования властей РФ, в частности, предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. "При планировании поездки за рубеж необходимо внимательно ознакомиться с актуальной информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения на официальном сайте посольства, консульства, министерства иностранных дел", - отметили в авиакомпании.