В Париже заявили, что Франция и США настроены на преодоление разногласий по торговле

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Франция и США настроены на поиск решений для преодоления разногласий в сфере торговли, считает министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр. Об этом он сообщил в Twitter после видеоконференции с новым представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Первые обмены мнениями с новым американским торговым представителем Тай. Мы подтвердили необходимость положить конец торговой напряженности, которая приводит только к убыткам. Мы полны решимости вместе искать решения", - написал он.

Помимо Ле Мэра с французской стороны в переговорах принимал участие министр-делегат при министре по делам Европы и иностранных дел Франк Риестер, в ведении которого находятся вопросы внешней торговли. Как сообщал во вторник МИД Франции, участники видеоконференции затронули также вопросы борьбы с нечестными торговыми практиками в мире и обсудили реформу Всемирной торговой организации (ВТО).

Кэтрин Тай была утверждена на должности представителя США на торговых переговорах 17 марта по итогам голосования в Сенате Конгресса США. Ранее эту должность занимал Роберт Лайтхайзер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в пятницу в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом была достигнута договоренность заморозить на четыре месяца взаимные таможенные пошлины на сумму свыше $10 млрд, введенные в связи с торговым конфликтом по делу Boeing и Airbus.

Спор Boeing и Airbus

Торговый спор Брюсселя и Вашингтона по делам Boeing и Airbus является одним из самых затяжных и масштабных в истории ВТО.

США обвиняют ЕС в незаконном государственном субсидировании компании Airbus с 2004 года, ЕС выступает с аналогичными обвинениями в адрес Вашингтона в отношении компании Boeing. В 2019 орган разрешения споров ВТО признал факт нарушения норм организации в деле Airbus, что дало США право на введение компенсирующих пошлин. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Фактически ВТО признала, что обе стороны нарушают международные нормы торговли в рамках этой организации, создавая преференции для своих авиапроизводителей.

В октябре 2019 года администрация Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, ввела 25-процентные пошлины в отношении товаров из стран ЕС на общую сумму примерно $7,5 млрд, которые затронули среди прочего односолодовый виски из Шотландии. 9 ноября 2020 года Евросоюз ответил на этот шаг введением своих тарифов на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую сумму €3,4 млрд (около $4 млрд) в год. К ним присоединилась и Великобритания, так как на тот момент переходный период после Brexit еще не закончился.

В четверг об аналогичной заморозке пошлин в рамках этого торгового конфликта объявили США и Великобритания. Они заявили, что целью этих мер является "разрешение одного из самых затяжных споров во Всемирной торговой организации".