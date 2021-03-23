В Греции считают, что экономические санкции ЕС в отношении России необходимо отменить

АФИНЫ, 23 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Экономические санкции ЕС в отношении РФ и ответное эмбарго наносят серьезный ущерб экономикам ЕС и России, они должны быть как можно быстрее отменены. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Греко-Российской торговой палаты Панделис Скарлатос.

Скарлатос отметил, что объем торговли в 2013 году между ЕС и Россией составлял $417,66 млрд, а в 2019 году он был равен $277,79 млрд. "Этот торговый дефицит в размере $140 млрд - ущерб для экономики наших стран, это деньги, которых в конечном итоге лишились народы России и Европы. Если же мы примем во внимание общую сумму денег, которые торговля потеряла за семь лет санкций и контрмер, то сумма потерь кажется огромной, и я лично как бизнесмен считаю, что санкции и эмбарго наносят серьезный ущерб экономикам ЕС и России, благополучию наших народов", - подчеркнул глава торговой палаты, комментируя нынешнее состояние экономических отношений республики и ЕС с Россией в связи с начинающимся в среду визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Грецию на торжества по поводу 200-летия греческой национально-освободительной революции, в рамках которого пройдут его переговоры с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

По его словам, греческие фермеры понесли огромные потери от закрытия для них рынка России. "Напомню, что последний полный год экспорта в Россию был в 2013 году. В то время греческий экспорт фруктов и овощей в Россию превышал €160 млрд. Так, экспорт черешни в Россию составлял 52% от общего греческого экспорта этого товара. На Россию приходилось 64% всего экспорта клубники, 40% общего объема экспорта греческих персиков и так далее. В результате в некоторых частях страны ущерб, нанесенный производителям в результате введения эмбарго, невосполним, несмотря на меры поддержки, принятые ЕС", - подчеркнул Скарлатос.

Он отметил, что в областях Иматия и Пелла были выкорчеваны деревья на огромных территориях, где ранее выращивались персики и нектарины. "Последствия этого еще полностью не оценены. Хочется верить, что санкции будут отменены как можно быстрее. Я не политик, чтобы знать когда, но как бизнесмен я говорю, что такие огромные экономические потери имеют катастрофические последствия для наших экономик и наших народов", - подчеркнул председатель торговой палаты.

Развитие традиционного экспорта и инвестиций

При этом глава торговой палаты считает, что две страны могут расширить поставки друг другу в рамках имеющейся торговли. "Давайте вместе развивать экспорт одной страны в другую. Греция экспортирует в Россию меха, минеральные масла, продукты питания (в основном оливковое масло и оливки), электроприборы для проводной телефонии, медные трубы, лифты, мрамор и так далее. Я думаю, что есть много возможностей для развития экспорта греческого оливкового масла и оливок, продуктов, которые по качеству намного лучше, чем соответствующие испанские и итальянские. Можно увеличить экспорт большинства греческих товаров в Россию. Секрет в том, чтобы быть настроенным на понимание потребностей российского рынка, использовать правильные маркетинговые инструменты и, самое главное, находить хороших российских партнеров", - полагает Скарлатос.

"То же самое можно сделать и с российским экспортом в Грецию. Из России в Грецию экспортируются в основном классические углеводороды, а также алюминий, медь, железо, уголь, древесина, пшеница и так далее. Я также верю, что в будущем мы увидим большой рост двусторонней торговли в области фармацевтической промышленности и высоких технологий. Конечно, нельзя забывать, что у туристической индустрии тоже большие и взаимовыгодные перспективы роста", - заметил он.

Говоря о возможностях расширения инвестиций из двух стран, Скарлатос отметил, что "Греция является страной ЕС, и учреждение компаний из третьих стран с греческим ИНН автоматически делает их европейскими и способными, с одной стороны, пользоваться преимуществами программ ЕС, а с другой стороны, позволяет этим компаниям импортировать товары из стран происхождения и продавать их по всей Европе".

"То же самое, конечно, может произойти, когда некоторые европейские компании открывают свои филиалы, например, в России. Они смогут импортировать продукцию из страны происхождения и продавать ее на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Необходимо понимать, что существуют два очень важных торговых союза - Европейский и Евразийский - с хорошими перспективами для развития их торгово-экономических отношений. На мой взгляд, самым большим препятствием на пути развития экономических и торговых отношений между двумя союзами является отсутствие информации и знаний компаний одного союза об экономических и коммерческих правилах другого. Таким образом, знание процессов и структур каждого рынка является важным ключом к развитию двусторонних экономических и торговых отношений", - заключил Скарлатос.

Объем торговли

Скарлатос считает, что объем торговли между Грецией и Россией серьезно отстает от того, что был несколько лет назад, и необходимо выводить ее на новый уровень.

"Греко-российские экономические отношения находятся не на том уровне, на котором они были до воздействия европейских санкций и [ответного] эмбарго [со стороны РФ]. Объем торговли Греции и России превышал €7 млрд и был немного больше объема товарооборота между Германией и Грецией. В настоящее время объем торговли между двумя странами превышает €4 млрд. Тем не менее есть возможности для его дальнейшего развития в контексте существующих экономических реалий, и мы надеемся, что европейские санкции и контрмеры со стороны России будут вскоре отменены", - сказал Скарлатос, комментируя нынешнее состояние экономических отношений республики и ЕС с Россией.

По мнению главы палаты, развитие двусторонних экономических отношений предполагает плодотворные политические отношения с целью заключения стабильных межгосударственных соглашений. "В стабильной политической обстановке лучше развиваются предпринимательство и двусторонняя торговля. Что касается энергетического рынка, то греческие нефтеперерабатывающие заводы, например, зарекомендовали себя как очень хорошие клиенты российских компаний. Они закупают наибольший объем нефти из России, перерабатывают ее, прибавляют добавленную стоимость и экспортируют. Фактически они импортируют из России в два раза больше нефти, чем требуется внутреннему рынку", - сообщил бизнесмен, отметив в этом плане и многолетнее сотрудничество греческой группы Mytilineos с ООО "Газпром экспорт".

Глава торговой палаты также считает, что и туризм сможет внести свой вклад в развитие двусторонних отношений. "Туризм в Греции быстро развивался до пандемии. После пандемии Греция продолжит оставаться привлекательным рынком для инвестиций в туризм и недвижимость. В 2019 году Греция приняла в четыре раза больше туристов, чем размер ее собственного населения. Этот фактор принимается во внимание представителями туристического бизнеса и является очень хорошим показателем для инвестиций в туристическую отрасль. Кроме того, крупные туроператоры специализируются на туризме из Греции в Россию и из РФ в Грецию, причем сообщения с недавней международной туристической выставки в России весьма обнадеживают в отношении предстоящего туристического сезона", - сказал Скарлатос.

Большой потенциал

Таким образом, продолжил он, существует большой потенциал для развития двусторонних экономических отношений. "При соответствующей политической поддержке эта динамика будет многократно усиливаться. Кроме того, продолжается программа выдачи видов на жительство при покупке недвижимости (Golden Visa), начатая в 2014 году и уже использованная многими гражданами России. У Греции и России, Европы и России много параллельных интересов, и предприниматели это знают", - сказал бизнесмен.

Он также отметил, что Греко-Российская торговая палата регулярно организует онлайн- и офлайн-мероприятия в формате B2B ("Бизнес для бизнеса"), направленные на развитие греческого экспорта в Россию и наоборот, проводит отраслевые маркетинговые исследования для рынка России и Греции, ищет от имени своих членов потенциальных клиентов в двух странах, организует деловые поездки, участвует в выставках. "Мы делаем это с большим успехом, проводя групповые отраслевые мероприятия. Мы организовали такие мероприятия по продвижению экспорта в ноябре 2020 года и феврале 2021 года. Для лучшего обслуживания наших членов мы открыли информационный офис палаты, который действует в Москве", - сказал Скарлатос.

По его словам, палата в ближайшее время планирует провести онлайн-конференцию по инвестициям в недвижимость и туризму. "Кроме того, мы с нетерпением ждем окончания кризиса в области здравоохранения и организации нашей ежегодной конференции с участием крупных представителей рынка, такой как та, которую мы провели в апреле 2019 года. К сожалению, мы не смогли повторить ее в 2020 году из-за пандемии", - пояснил бизнесмен.

В среду в Афины для участия в торжествах по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции прибудет Мишустин. У него также запланированы переговоры с Мицотакисом, на которых, по сообщению пресс-службы кабмина РФ, будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной сфере и других областях.