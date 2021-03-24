Экологический оператор и институт бизнес-омбудсмена отберут проекты для реформы ТКО

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "Российский экологический оператор" и институт бизнес-омбудсмена России планируют сотрудничать в отборе проектов малого бизнеса для реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова по итогам его встречи с гендиректором оператора Денисом Буцаевым.

"Действующая федеральная схема обращения с отходами предусматривает строительство 371 мусороперерабатывающего завода, однако все они будут оперировать объемами уже рассортированного мусора, и эти объемы будут исчисляться десятками тысяч тонн. А вот предварительная сортировка мусора - это как раз широкое поле деятельности для малых и средних компаний", - сказал Буцаев, слова которого привела пресс-служба.

По словам Титова, типовые технологические решения для малого бизнеса как раз входят в программу "Экономика простых вещей", которую разрабатывает Институт экономики роста им. Столыпина, председателем наблюдательного совета которого является бизнес-омбудсмен. "Мы рекомендуем в городах с населением от 250-300 тыс. жителей создавать свои "минипромы" - производственные кластеры для малого бизнеса. И в список этих технологий вполне может войти и переработка отходов", - отметил он.

По его словам, сортировка ТКО на фракции открывает дорогу к последующему массовому производству многих видов продукции из вторичного сырья. В частности, из пластика можно делать полимерно-песчаные строительные и дорожные материалы (тротуарная плитка, бордюры, ограждения, лавки, детские и спортивные площадки). Из бумаги, картона, стекла - облицовочные и утеплительные материалы. Из резины - покрытия для спортивных площадок, кровлю, искусственные дорожные неровности, добавки в асфальтобетон.

"Самое главное - механизмы экономического стимулирования возврата вторичных материалов в оборот, - подчеркнул Буцаев. - В рамках утверждаемой концепции значительно возрастает роль так называемой расширенной ответственности производителей, увеличивается объем финансов, которые будут инвестироваться в переработку за счет производителей упаковки и товаров".

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. "Российский экологический оператор" - публично-правовая компания. Создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ее миссия - обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с ТКО в стране, развивать и совершенствовать эту сферу.