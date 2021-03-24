Комитет Думы одобрил законопроект об отборе банков для инвестирования и размещения средств

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает изменение принципа отбора кредитных организаций для целей инвестирования и размещения денежных средств. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Госдума рассмотрит проект закона в первом чтении на пленарном заседании 6 апреля.

Как сообщил Аксаков, в настоящее время в законодательстве объем требований, которые призваны свидетельствовать о финансовой надежности банка, достаточно широкий. Это требования к размеру капитала кредитных организаций, к участию в системе страхования вкладов, к отсутствию действующих предписаний со стороны регулятора, к выполнению экономических нормативов, к нахождению под прямым или косвенным контролем правительства РФ или Банка России и так далее.

Кроме того, есть требования общего характера, не связанные с подтверждением финансовой надежности кредитной организации, - например, наличие лицензии на осуществление банковских операций, существование на рынке не менее определенного времени, участие в определенного вида бизнес-проектах.

По мнению Аксакова, обилие разнообразных критериев на деле препятствует доступу банков к соответствующим ресурсам. Установление завышенных требований к банкам приводит к искусственному ограничению конкуренции.

"Мы предлагаем установить единое требование к кредитным организациям, участвующим в отборе на право использования публичных ресурсов", - заявил глава комитета Госдумы. По его словам, интегральным показателем финансовой надежности банка должен стать кредитный рейтинг, присвоенный по национальной рейтинговой шкале, поскольку он уже включает в себя показатели, которые в разной форме использует действующее законодательство для оценки финансового положения кредитной организации и ее способности отвечать по своим обязательствам.

Основа - кредитный рейтинг

Законопроектом предлагается наделить правительство РФ и Банк России правом устанавливать уровень кредитного рейтинга, которому должен соответствовать кредитный рейтинг финансовой организации, чтобы иметь доступ к соответствующим ресурсам.

Согласно законопроекту, на основе кредитного рейтинга предлагается допускать банки к работе со средствами госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний, хозяйственных обществ, федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также со счетами эскроу и при осуществлении отдельных видов деятельности, в которых предусматриваются процедуры отбора банков.

Авторы законопроекта рассчитывают на расширение числа участников разных государственных программ, а это приведет к конкуренции за участие в таких программах, соответственно, они будут реализовываться эффективнее и снизится их стоимость, говорится в пояснительной записке.