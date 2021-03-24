Минэнерго: энергопотребление в 2021 году будет сопоставимо с уровнем 2019 года

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России в 2021 году вырастет до уровня 2019 года и может его превысить на 0,5% или более. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс на конференции издания "Ведомости".

"Пока мы видим, что электропотребление идет выше прошлого года на порядка 5%. Прогноз - мы надеемся, что выйдем на уровень 2019 года. Если получится это сделать раньше - будет замечательно", - отметил он.

По словам Сниккарса, на рост энергопотребления влияет температурный фактор, а также восстановление экономики РФ.

Согласно опубликованным ранее данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, выработка электроэнергии в России в январе - феврале 2021 года увеличилась в годовом выражении на 4,1%, а потребление - на 3,2%.

По итогам 2020 года потребление электроэнергии в России составило 1,05 трлн кВт⋅ч, что на 2,3% меньше, чем в 2019 году, а выработка сократилась на 3%, до 1,064 трлн кВт⋅ч.