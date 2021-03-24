Член правления "Лукойла" Илья Мандрик продал акции компании почти на 170 млн руб.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Вице-президент "Лукойла" по геологоразведке и разработке, член правления Илья Мандрик продал 0,004% акций компании на сумму 169,8 млн руб., следует из сообщения компании на портале раскрытия информации.

Продажа акций происходила в две транзакции. Сначала Мандрик уменьшил свою долю с 0,021% до 0,019%, реализовав акции на сумму 90,4 млн руб. Это изменение в уставном капитале отражено 23 марта. 24 марта уже отразилось уменьшение его доли до 0,017%, сумма сделки составила 79,4 млн руб.

По сообщению компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи, сделки прошли 19 и 22 марта этого года. В первом случае цена сделки составила 6,12 тыс. руб. за акцию, во втором - 6,1 тыс. руб. за акцию. Продажа осуществлялась на Московской фондовой бирже.