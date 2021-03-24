Февраль стал рекордным по числу сделок с ипотекой в Москве

МОСКВА, 24 марта /ТАСС/. Число ипотечных сделок в феврале 2021 года увеличилось в Москве в полтора раза - до 9,2 тыс. по сравнению с январем, это наивысший февральский показатель. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В феврале 2021 года зарегистрировано 9 182 договора ипотечного жилищного кредитования - в полтора раза больше (+ 54%), чем месяцем ранее (5 948). В сравнении с февралем прошлого года (8 121) показатель увеличился на 13%", - говорится в сообщении.

С начала 2021 года москвичи оформили 15,1 тыс. ипотечных кредитов, что на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года (14,5 тыс.).

Покупателей по-прежнему привлекают в целом доступные ипотечные ставки банков в условиях долгосрочной мягкой монетарной политики государства, а также возможность приобретения жилья в новостройках по льготной программе, прокомментировал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "Во втором месяце текущего года столичным Росреестром зафиксирован наивысший февральский показатель по числу зарегистрированных ипотек - более 9 тыс. Также в этом году отмечена наиболее выраженная за последние пять лет динамика по отношению к январю - плюс 54%, тогда как средний показатель роста в указанный период составляет 34%", - приводятся в сообщении его слова.