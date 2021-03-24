Комитет Госдумы одобрил законопроект о минимальном гарантированном доходе должников

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги. Комитет является соисполнителем по законопроекту. Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов от "Единой России" во главе с лидером думской фракции Сергеем Неверовым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. Поправки вносятся в Гражданский кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".

Инициатива дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, "ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ".

Также закрепляется механизм реализации права граждан-должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода. В соответствии с ним, они смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума, указывая, в частности, реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить соответствующие средства. Банк в свою очередь не сможет обращать на них взыскание.

Ранее правительство РФ концептуально поддержало законопроект, но рекомендовало доработать его перед внесением на рассмотрение Госдумы. В частности, замечания касались отсутствия механизма защиты минимального дохода, а также порядка действий приставов при получении должником периодических доходов без использования банковского счета. Первая редакция законопроекта была внесена в нижнюю палату парламента в мае 2020 года.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года.