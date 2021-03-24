Прирост запасов газа "Газпрома" в 2020 году превысил 480 млрд куб. м

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Прирост запасов газа "Газпрома" по итогам геологоразведочных работ (ГРР) в 2020 году составил более 480 млрд куб. м при добыче 452,6 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Прирост запасов газа шестнадцатый год подряд превышает объемы добычи", - отметил "Газпром".

В 2020 году на территории России, по предварительным данным, "Газпромом" выполнено свыше 5 тыс. кв. км сейсморазведочных работ методом 3D, пробурено более 57 тыс. м горных пород, в том числе построены технически сложные скважины глубиной до 4,5 тыс. м.

Основные геологоразведочные работы, проводимые "Газпромом", сосредоточены в районе полуострова Ямал, на востоке России и континентальном шельфе. В частности, в 2020 году увеличена ресурсная база Ямальского центра газодобычи - на приямальском шельфе Карского моря открыто месторождение "75 лет Победы" с запасами 202,4 млрд куб. м. Кроме того, в результате бурения разведочной скважины получены новые данные, свидетельствующие о значительно большей, чем предполагалось, продуктивности Ленинградского месторождения.

Также "Газпром" продолжает доразведку запасов опорных месторождений Ямальского центра - Бованенковского и Харасавэйского, ведет работу по изучению Тамбейского месторождения. В рамках развития Якутского и формирования Иркутского центров газодобычи компания выполняет геологоразведочные работы на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях.

"Для повышения эффективности изучения недр компания использует новейшие технологии, в том числе цифровые. Они позволяют получать более качественные данные и оптимизировать производственные процессы. Так, компания развивает единое информационное пространство геолого-геофизической и промысловой информации. Оно дает возможность специалистам ПАО "Газпром" и дочерних обществ комплексно контролировать и анализировать процессы исследования и разработки месторождений на протяжении всего их жизненного цикла", - отмечает "Газпром".