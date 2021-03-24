Итоги отбора проектов ВИЭ-генерации по второй госпрограмме будут подведены 4 сентября

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Итоги первого конкурсного отбора проектов строительства объектов генерации, функционирующих на возобновляемых источниках энергии, могут быть объявлены 4 сентября 2021 года. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

"Ценовые заявки по отбору проектов в рамках новой программы по ВИЭ планируется принять до 14 августа, итоги ожидаются 4 сентября", - сообщил он.

Планируемый отбор является первым по второй госпрограмме поддержки развития ВИЭ-генерации, которая будет действовать с 2025 года по 2035 год.

Ранее правительство России определило объем поддержки ВИЭ-генерации на уровне 350 млрд руб. в 2025-2035 гг. При этом планируется ввести около 6,7 ГВт установленных мощностей.

О программе поддержки "чистой" энергетики

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже завершены.