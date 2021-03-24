Ростех предлагает использовать гарантированные заказы для гражданской продукции "оборонки"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ростех предлагает использовать механизм гарантированного заказа для гражданской продукции, производимой предприятиями в сфере ОПК. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на форуме "Госзаказ".

Он назвал финансирование центральной проблемой в части становления этой продукции у предприятий ОПК. По его словам, из-за низкой маржинальности контрактов у организаций ОПК недостаточно собственных средств для финансирования запуска новых проектов гражданского назначения, необходимо заемное финансирование.

"Представляется, что решением этих проблем мог бы стать механизм гарантированного заказа", - сказал Чемезов, пояснив, что этот инструмент разрабатывается корпорацией и Новикомбанком совместно с госорганами.

По его словам, механизм предполагает взаимные обязательства сторон, закрепленные контрактом: производитель берет обязательство инвестировать необходимые средства в расширение, модернизацию или создание нового производства гражданской продукции и поставить эту высокотехнологичную продукцию. Заказчик обязуется приобрести продукцию в определенные сроки, в необходимом объеме и по установленной контрактом цене.

"Механизм гарантированного заказа может выступить драйвером инвестиционной активности в сегменте производства новой гражданской продукции, сформировать конкурентную среду и обеспечить эффективность проектов ОПК в долгосрочной перспективе", - сказал глава Ростеха.

Чемезов сообщил, что по итогам 2020 года процент выручки от реализации гражданской продукции составил чуть более 34% в общем объеме выручки организаций корпорации.