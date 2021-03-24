Эксперты: цифровизация энергорынка станет драйвером развития ВИЭ

ТАСС, 24 марта. Цифровизация в энергетическом секторе будет играть все более важную роль для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и продолжающегося расширения мощностей ветропарков и станций, работающих на солнечной энергии. Это следует из отчета испанской компании RatedPower.

Отчет RatedPower основан в том числе на опросе более сотни представителей отрасли. 86% респондентов считают, что цифровизация будет играть существенную роль в развитии возобновляемых источников энергии в мире, позволяя создавать более эффективные проекты с высокой возвратностью инвестиций.

"Цифровые технологии могут дать толчок следующему этапу развития ВИЭ за счет интеграции возобновляемых источников энергии в энергетические системы таким образом, чтобы обеспечить гибкое реагирование на спрос на электроэнергию, повышая эффективность и устойчивость возобновляемой генерации", - считает генеральный директор RatedPower Андреа Барбер.

Она отмечает, что цифровизация и инновационные технологии способны преобразовать всю цепочку поставок "зеленой" электроэнергии - от генерации и транспортировки до распределения и потребления.

Эксперты отрасли также обращают внимание, что наряду с развитием цифровых технологий драйвером развития ВИЭ станет также увеличение эффективности солнечных и ветряных станций за счет использования новых технологий и развития систем хранения энергии.

В прошлом году в мире были введены рекордные 7 ГВт новых мощностей ВИЭ-генерации. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам 2021 года мощность "зеленых" электростанций вырастет еще на 10%, достигнув 218 ГВт во всем мире.