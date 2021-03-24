В Роскосмосе заявили, что устранят замечания, выявленные Счетной палатой

СВОБОДНЫЙ /Амурская область/, 24 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" уже устранила большую часть замечаний, выявленных Счетной палатой РФ. Как заявил журналистам в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, скоро все ошибки будут устранены полностью.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что орган контроля бюджетных средств выявил нарушения более чем на 30 млрд рублей в госкорпорации "Роскосмос" в 2020 году.

"Давайте называть это не нарушениями, а замечаниями, нарушений нет. <…> Речь идет о где-то неправильно, с точки зрения аудиторов, составленной документации по итогам исполнения 2019 года. Естественно, в рамках конструктивного взаимодействия со Счетной палатой и аудиторами это все будет поправлено, причем большая часть уже поправлена", - сказал Рогозин.

Он добавил, что специалисты госкорпорации не нашли ни одного факта нецелевого использования, на которые ссылался председатель Счетной палаты во время встречи с президентом. "Возможно, там была просто какая-то ошибка или опечатка в справке, которую ему готовили ко встрече. И все остальные так называемые нарушения-замечания носят нематериальный характер", - отметил гендиректор Роскосмоса.