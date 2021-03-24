Турпоток в Поморье в 2020 году по сравнению с 2019 сократился почти в 2 раза

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Турпоток в Архангельскую область в 2020 году из-за коронавирусных ограничений сократился почти в два раза по сравнению с 2019 годом, заявил в своем выступлении-отчете за 2020 год на сессии областного собрания в среду глава региона Александр Цыбульский.

"В связи с санитарно-эпидемическими ограничениями турпоток в Архангельскую область в 2020 году к сожалению снизился и составил всего 236 тыс. человек, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. Это, конечно, связано с объективными ограничительными мероприятиями, которые были введены по всей стране. Тем не менее, для нас это серьезный повод задуматься о том, что сфера туризма является крайне важной и мультиплицирует огромное количество [субъектов] малого и среднего предпринимательства, и активности самозанятых людей вокруг туристических проектов", - сказал Цыбульский.

В 2019 году область посетили около 420 тыс. человек, рост турпотока по сравнению с 2018 годом составил около 3%. В основном в регион приезжают путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов, а также жители европейских стран, США. Как отмечала 10 марта руководитель Ростуризма Зарина Догузова, за три месяца нынешней зимы россияне совершили 15 млн поездок, что на 25% меньше докоронавирусных показателей. Однако увеличился турпоток по новым зимним экологическим направлениям, в том числе и в Архангельскую область.

Как отметил губернатор, в области будет применяться кластерный подход к развитию туризма вместо отраслевого. В ближайшее время будут заявлены предложения для туристов от санаторно-курортного отдыха, исторического и спортивного до индустриального. "Мы надеемся, что появится осознанная стратегия развития туризма, - сказал Цыбульский. - Вместе с тем в 2020 году были введены в строй 28 объектов туристской инфраструктуры в девяти муниципальных образованиях Архангельской области, в том числе пять гостиниц. Это мне дает право надеяться, что инвесторы верят в увеличение туристического потока, а значит наша с вами задача сделать так, чтобы этот поток в нашу область увеличился".

Отдельно глава региона остановился на развитии нацпарка "Русская Арктика". Это самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. "Программой развития нацпарка Русская Арктика на 21-24 гг. предполагается развитие инфраструктуры довольно масштабное, на реализацию программы развития предполагается выделение финансирования из федерального бюджета около 2,3 млрд рублей. Это позволит в течение трех лет по нашим оценкам увеличить число туристов на территории нацпарка в 10 раз: с тысячи до 10 тыс. человек ежегодно", - добавил губернатор.