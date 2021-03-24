Песков считает, что выгодные вложения РФПИ можно приветствовать

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) самостоятелен в плане инвестиций, а выгодные инвестиции можно только приветствовать. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приобретение РФПИ миноритарного пакета инвестиций компании Mubadala Investment Company (ОАЭ) в облигации Telegram.

"Это не наш вопрос, это вопрос фонда", - сказал Песков, говоря об отношении Кремля к покупке РФПИ. "Это не частный фонд, но они обладают определенным маневром, самостоятельным в плане инвестиций. У них есть совместные инвестиционные платформы по соинвестированию с зарубежными партнерами в разных странах, поэтому там многие процессы происходят автоматически", - пояснил представитель Кремля.

По его словам, "можно приветствовать любую успешную инвестицию, которая приносит деньги, в рамках действующих законов".

РФПИ 23 марта приобрел миноритарный пакет инвестиций Mubadala в облигации Telegram в рамках совместной инвестплатформы. Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале сообщил, что компания привлекла более $1 млрд от размещения бондов. По данным Bloomberg, Telegram привлек $150 млн через продажу конвертируемых облигаций от двух фондов из ОАЭ - Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners, которые инвестировали по $75 млн каждый.