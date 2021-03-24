В Москве сократили сроки реализации проектов по развитию территорий бывших промзон

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Территории бывших промышленных зон будут обновлять быстрее в Москве после заключения нового соглашения о сокращении сроков реализации проектов развития. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В столице сокращены сроки реализации проектов редевелопмента бывших промышленных зон. Принято постановление правительства Москвы "О мерах по реализации проектов комплексного развития территорий нежилой застройки города Москвы", которое позволяет быстрее заключать контракты с инвесторами, готовыми развивать эти территории. Если раньше с момента принятия решения о комплексном развитии территории (КРТ) до заключения договора через аукцион уходило почти 340 дней, то в рамках нового порядка этот срок сокращен до 170 дней через торги. Этого срока достаточно для определения основных условий комплексного развития территорий", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, оптимизация процедуры позволит привлечь инвесторов и создать новые комфортные микрорайоны на площади свыше 1,9 тыс. га. На месте бывших промзон в Москве будут создаваться современные кварталы, включающие инновационные производства, отвечающие существующим экологическим стандартам, технопарки, жилые дома, а также социальная и дорожная инфраструктуру, общественные пространства.

Благодаря проектам КРТ в городе будет создано свыше 500 тыс. рабочих мест, общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 трлн рублей, а почти 3 трлн рублей поступит в бюджет столицы. Новым постановлением детализируется и ускоряется процедура подготовки и принятия решения о комплексном развитии территорий.

"Мы намерены привлечь частных инвесторов к развитию бывших промзон, для того, чтобы в новых микрорайонах строилось не только жилье и офисные здания, но и создавались современные производства. Промышленность XXI века - это технологичные и экологичные предприятия с высококвалифицированными специалистами, занимающие небольшую площадь. Кроме того, в рамках КРТ мы будем создавать ту инфраструктуру, которой не хватает в конкретном районе: где-то это школы и детские сады, где-то - парки. Таким образом, вместо заброшенных промзон появятся новые точки развития города", - пояснил Ефимов.

Согласно новому порядку, решение о проектах комплексного развития территорий бывших промзон городские власти смогут принимать до внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города, что существенно сокращает сроки реализации проекта.

Договоры о КРТ

Также новое постановление определяет порядок взаимодействия органов исполнительной власти при реализации КРТ. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы наделяется полномочиями по подготовке и согласованию проектов решений о КРТ, принятию решений о проведении торгов на право заключения договора о КРТ, заключению договоров КРТ по инициативе правообладателей и с инвесторами по итогам торгов.

"При подготовке проекта решения о КРТ Агентством промышленного развития Москвы и Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы будут проводиться совместные комплексные обследования территорий нежилой застройки. Также вопросы КРТ нежилой застройки будут оперативно рассматриваться на Штабе по реализации проектов КРТ, который был создан в декабре 2020 года. В настоящее время в работе департамента уже находятся более 120 проектов КРТ нежилой застройки города Москвы. Информация о проектах решений о КРТ нежилой застройки публикуется на официальном сайте департамента, а информация о проводимых торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Главное преимущество инструмента КРТ - он позволяет вовлечь в проекты развития территории, где раньше не удавалось приступить к работам из-за конфликтов собственников, незаинтересованности правообладателей в развитии или иных ограничений. Если правообладатели самостоятельно не приводят заброшенные территории в порядок, город имеет право обязать их начать работы в определенный срок, или выкупить их и заняться развитием самостоятельно.

Всего в 2020 году на градостроительно-земельной комиссии города одобрены для дальнейшего развития 19 проектов комплексного развития территории (КРТ), в том числе "Красный строитель", "Бережковская набережная", "Капотня", "Выхино", "Трикотажная", "Перово", "Теплый стан", "Никулинская", "Кунцево", "Свиблово", "Коровино" (проект 2), "Верхние котлы". Помимо этого, в 2020 году было заключено два первых договора КРТ - "Октябрьское поле" и "Коровино".

Мнение специалистов

Архитектор, консультант программы развития ООН, руководитель Европейского проекта "Цифровые города" Ирина Ирбитская сообщила ТАСС, что считает заброшенные промзоны "счастливым билетом Москвы". Эти территории могут стать городскими центрами новой эпохи, которая началась в 2019 году и манифестировала в 2020 году. Цифровые технологии стали базовой инфраструктурой жизни в период локдауна.

"В отличие от предыдущего периода архаизации Москвы, за десятилетний период высокоскоростной модернизации города накоплен опыт. Его стоит переосмыслить в первую очередь. На мой взгляд, модель КРТ, безусловно эволюционна и в юридическом, и в экономическом аспектах. Однако я прогнозирую рост протестов и недовольства граждан и немало упущенных выгод как для участников процесса, так и для города, если КРТ не эволюционирует в управленческом, коммуникационном и технологическом аспектах", - добавила она.

По словам архитектора, заброшенная ржавчина - это шанс Москвы представить миру Digital City 1.0 и превратить "ржавый пояс" в первый в мире Цифровой пояс столичного города. Эксперт считает, что в этом должна состоять системообразующая цель стратегии Москвы 2050.

"У городов, начавших редевелопмент ржавого пояса тридцать лет назад, такого ресурса городской модернизации нет: как правило, территории освоены, потрачены деньги, сформированы новые городские связи, вообще городская жизнь, и любая модернизация этих территорий будет стрессом для сложившейся за 30 лет среды", - отметила Ирбитская.