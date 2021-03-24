Минфин рассмотрит инициативу об учреждении в стране Дня бухгалтера

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министерство финансов рассмотрит обращение с инициативой учредить в стране новый государственный праздник - День бухгалтера. Об этом говорится в письме министерства за подписью директора департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Леонида Шнейдмана.

С подобной инициативой ранее выступила Партия роста, председателем которой является бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

"В Министерстве финансов РФ рассмотрено ваше обращение. Ваше предложение будет принято во внимание в ходе дальнейшей работы по данному вопросу в соответствии с правилами установления профессиональных праздников", - говорится в ответе министерства. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Как отметил заместитель председателя Партии роста Виктор Звагельский, по разным оценкам в России насчитывается от 1 млн до 3 млн бухгалтеров. "Представители бухгалтерской профессии играют важную роль в обеспечении экономической безопасности страны, предоставлении точных данных для учетных и налоговых нужд государства, статистических целей. Можно с уверенностью сказать, бухгалтер - одна из основных профессий страны. При этом на государственном уровне День бухгалтера не установлен", - сказал он.

По его данным, различные профессиональные союзы празднуют День бухгалтера в разные даты, к примеру 10 ноября (в день, когда считающийся основателем бухгалтерии итальянский математик Лука Пачоли опубликовал свою книгу "Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций") или 21 ноября (в день подписания Федерального закона № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года "О бухгалтерском учете", который уже утратил свою силу).

При этом, как считает Звагельский, датой может быть выбрано как 10 и 21 ноября, так и другой день, согласованный с профессиональным сообществом.