Росатом создал отраслевой реестр датасетов для обучения искусственного интеллекта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома), АО "Консист-ОС" (дочернее общество концерна) и частное учреждение по цифровизации атомной отрасли "Цифрум" (входит в структуру Росатома) завершили пилотный проект по созданию отраслевой системы по учету и хранению паспортов датасетов, которые повторно могут быть использованы для обучения искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении концерна.

В настоящее время в базу загружены 12 пилотных паспортов датасетов, созданных "Росэнергоатомом" и компанией "Цифрум" в рамках проектов с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Система проходит процедуру регистрации в реестре российского ПО.

"Искусственный интеллект и, в частности, машинное обучение являются сейчас активно развивающимися технологиями в отрасли. На текущий момент уже накопился большой объем датасетов, которые используются для обучения искусственного интеллекта в рамках различных проектов. В связи с этим перед "Росэнергоатомом" и отраслью в целом встал вопрос создания их реестра и реализации возможности повторного использования уже имеющихся датасетов в других проектах. Это позволит существенно сократить время и трудозатраты на подготовку данных для создания новых моделей", - приводятся в сообщении "Росэнергоатома" слова директора департамента управления ИТ-проектами и интеграцией концерна Олега Шальнова.

"Росэнергоатом" отмечает, что каждый датасет размещается в реестре вместе с подробным описанием его содержания, назначения и истории использования. Эта информация позволяет оценить потенциальную пригодность конкретного набора данных для решения других задач и варианты его последующего использования. Наличие реестра также позволяет в случае сбоев в работе систем с искусственным интеллектом легко найти исходные данные, на которых обучалась данная нейросеть, провести анализ и внести необходимые корректировки в модель.

Проект реализован в рамках программы Росатома "Сквозные цифровые технологии и управление данными" и направлен на создание единой платформы для отраслевого реестра датасетов, моделей машинного обучения, методологий решения типовых задач в области искусственного интеллекта. Реализация проекта также решает задачу безопасного использования искусственного интеллекта на предприятиях атомной отрасли.

Датасет - это совокупность данных в терминах задач машинного обучения и их описания. Паспорт датасета содержит информацию о его содержании, владельце и цели использования, а также позволяет оценить его применимость для решения задач потребителя, определить способы загрузки и варианты последующего использования.