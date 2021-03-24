Акционеры "Норникеля" ведут рабочий диалог о пересмотре акционерного соглашения

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Условия акционерного соглашения "Норникеля" не могут быть пересмотрены в отрыве от итогов работы действующего менеджмента компании, сообщил журналистам представитель "Русала". Между акционерами "Норникеля" сейчас идет рабочий диалог по вопросу изменения условий соглашения.

"Мы считаем, что вопрос о пересмотре условий акционерного соглашения не может быть рассмотрен в отрыве от анализа итогов работы действующего менеджмента "Норникеля". Управляющий партнер, в соответствии с соглашением, обладает всей полнотой власти и отвечает за решение всех операционных вопросов. Мы видим, что в течение последнего года "Норникель" столкнулся с рядом вызовов", - сообщил представитель "Русала".

В компании также отметили, что между акционерами существует нормальный рабочий диалог, "любая позиция относительно переговоров между сторонами должна обсуждаться именно в его рамках". "Считаем, что эмоциональные заявления одной из сторон негативно отражаются на котировках акций "Норникеля", - подчеркнули в "Русале".

"Русал" заинтересован в росте стоимости "Норникеля", который зависит от выверенной стратегии и от качества операционного управления, сообщили в компании. "Русал" за последние годы инвестировал более $6 млрд в реализацию проектов в Сибирском регионе, значительная часть суммы была сформирована за счет дивидендов от "Норникеля".

"Мы рассчитываем на стабильное развитие ГМК ["Норникель"] и его профессиональное управление, что даст всем акционерам возможности для долгосрочного планирования в настоящем и будущем", - добавил представитель "Русала".

Об акционерном соглашении

Основное акционерное соглашение "Норникеля" действует до 1 января 2023 года. Согласно ему, в частности, компания выплачивает дивиденды исходя из плавающей ставки, рассчитанной как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности. По действующему соглашению "Норникель" выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере $1 млрд.

Соглашение в 2012 году подписали акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 33,8% акций), "Русал" (27,8% акций), основным акционером которого на тот момент являлся Олег Дерипаска, и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2% акций).

Менеджмент "Норникеля" выступает за принятие дивидендной политики, которая базируется на выплатах исходя из значения свободного денежного потока, а не показателя EBITDA.

Ранее крупнейший акционер и глава "Норникеля" Владимир Потанин также предложил ограничить дивиденды компании в 2020 году минимальным уровнем из-за влияния пандемии коронавируса и финансовых последствий разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. При этом заместитель гендиректора "Русала" Максим Полетаев сообщал ТАСС, что "Русал" также разделяет осторожный подход к выплате дивидендов "Норникеля" в текущей ситуации и считает, что выплата дивидендов по минимальному уровню поддержит рыночные котировки бумаг компании.