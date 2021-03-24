МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Правительство распространило меры господдержки аграриев на производителей биополимеров и биоразлагаемого пластика. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России.

"Производители биополимеров (полилактида) и биоразлагаемого пластика смогут претендовать на меры поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в правительстве, сейчас получение биоразлагаемых материалов возможно при глубокой переработке сельхозсырья, в том числе пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы. У предприятий, которые занимаются этим, теперь будет доступ в том числе к льготным инвестиционным кредитам. Их выдают по ставке до 5% годовых на срок от 2 до 15 лет.

"Чтобы обеспечить такую возможность, перечень продукции, при производстве которой предлагается господдержка, дополнен рядом позиций. В их числе - полимеры этилена и полиацетали", - отмечается в сообщении. По мнению кабмина, принятое решение поможет нарастить производство биополимеров и биоразлагаемого пластика, снизит зависимость от аналогичных зарубежных материалов и послужит сбережению окружающей среды.